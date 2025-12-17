Sinemanın usta ismi Türkan Şoray 'İyilik Korosu' ile sahneye çıktı

Haberler

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın yönettiği 'İyilik Korosu', Türk sinemasının duayeni Türkan Şoray ile Mersin'de konser vererek 'İyiliğin Sultanı Turnesi'ni başlattı. Etkinlikte Şoray, Mersinlilere duygusal bir selam gönderdi.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki "İyilik Korosu", Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray ile Mersin'de konser verdi.

Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki koroya, Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray eşlik etti.

Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulan konserde, çeşitli şarkılar seslendirildi.

Konsere, Vali Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ve protokol üyeleri de katıldı.

"Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim.

Türkan Şoray, sahnedeki konuşmasında, Ahmet Baran'ın daveti üzerine etkinliğe katıldığını söyledi.

Organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Yıllar önce buraya gelmiştim. O kadar büyük bir sevgiyle karşılanmıştım ki o zamandan beri hep 'tekrar gitsem' diyordum. Muhteşem bir koro var. Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim. Mersinlilerle birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamındaki konserlerin ardından 2 köy okuluna müzik odası kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat
title