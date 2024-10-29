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Türk ve Macar Sanatçılardan Kültürel Birlikteliği Kutlayan Konser

Türk ve Macar Sanatçılardan Kültürel Birlikteliği Kutlayan Konser
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Budapeşte'de düzenlenen 'Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar' konseri, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağları kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, iki ülkenin müzik gelenekleri harmanlanarak sahnelendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk ve Macar sanatçılar, "Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar" konseri verdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü kültürel bağları kutlamak amacıyla ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Macar Müzikevi'ndeki konserde Türk sanatçılar Derya Türkan, solist Dilek Türkan, Serkan Halili ve Özata Ayan'a Macar Bacchus Consort Müzik Grubu eşlik etti.

16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ile Macar saraylarında icra edilen eserlerin seslendirildiği konserde iki ülkenin müzik geleneklerinin harmanlandığı repertuvar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Konserde iki kültür arasındaki derin etkileşim ve zenginlik sergilenirken Türk müzisyenlerin kemençe, tambur ve kanun gibi geleneksel Türk enstrümanlarıyla icra ettiği eserler, Bacchus Consort'un Rönesans ve Barok dönemi Avrupa müziği enstrümanlarıyla çaldığı parçalarla bütünleşti.

Türk ve Macar bestecilerin eserlerinin yanı sıra doğaçlama performanslar da ilgi gördü.

Türk ve Macar müzisyenler, yaptıkları açıklamada, iki ülkenin ortak değerlerini ve paylaştıkları zengin kültürel mirası tanıtmak açısından bu konserin önemli olduğunu, kültürel köprüleri daha da güçlendirerek gelecekteki olası işbirliklerine ilham vereceğini dile getirdi.???????

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Kültür Sanat

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