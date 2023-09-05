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Hayatını kaybeden Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybetti. Ulay'ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında defnedilecek.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Almanya'daki Erlangen Üniversitesi Hastanesinde gece yarısı vefat etti. Mehmet Ulay'ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek.

ALMANYA'DA YAŞIYORDU

Çok sayıda tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüyen ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun olan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan Mehmet Ulay, bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

Hayatını kaybeden Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek

Hayatını kaybeden Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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