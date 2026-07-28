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TTK'nın mobil kitap tırı Trabzon'da

TTK'nın mobil kitap tırı Trabzon'da
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Türk Tarih Kurumu'nun 'Her Eve Bir Tarih Kitabı' projesi kapsamındaki mobil kitap satış tırı, 81 ili gezme hedefiyle Trabzon'da kitapseverlerle buluştu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda ziyarete açılan tırda, indirimli tarih kitapları ve yarın imza günü düzenlenecek.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Trabzon'da kitapseverlere kapılarını açtı.

Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın 46. durağı Trabzon oldu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yer alan tır, kurum yayınlarından geniş bir kitap yelpazesini okurlarının beğenisine sunuyor.

Tarih meraklıları ve öğrenciler, zengin bir kitap koleksiyonunun yer aldığı mobil tırda, kurumun prestijli yayınlarına indirimli olarak ulaşma imkanı buluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, yarın düzenlenecek imza töreninde "Trabzon Tarihi" adlı kitabıyla okurlarla buluşacak.

Tır, yarın saat 19.00'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA
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