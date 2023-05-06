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Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer, Bursa'da konser verdi

Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer, Bursa'da konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Nilüfer, Bursa'da konser verdi.

Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Nilüfer, Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserinde eski ve yeni albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren sanatçı, "Ellerinde Çiçekler", "Son Arzum" ve "Yolcu Yolunda Gerek" gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Nilüfer ve orkestrasının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

Merinos Bursa Kültür Sanat Haberler

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