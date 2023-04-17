Türk Ocakları Silopi Şubesinden 324 aileye gıda yardımı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Ocakları şubesi tarafından 324 aileye ramazan kolisi ve nakdi destek sunuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Ocakları şubesi tarafından 324 aileye ramazan kolisi ve nakdi destek sunuldu.

Türk Ocakları Silopi Şubesince başlatılan yardım kampanyası ile ilçede misafir edilen 15 depremzede ailenin de bulunduğu 324 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde 20 aileye 10 bin lira nakdi destek verildi.

Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı, ramazan dolayısıyla ailelere destek sunduklarını dile getirerek, bayram arifesine kadar dağıtımın süreceğini ifade etti.

Ayrıca çocuklara bayram harçlığı da dağıttıklarını anlatan Çakmakçı, "20 ailemize 10 bin lira nakdi yardımda bulunduk." dedi.