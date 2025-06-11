Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları 1. Yılını Kutladı

Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları 1. Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları, kuruluşlarının 1. yıl dönümünü, Çanakkale'nin direnişinden ilham alarak coşkuyla kutladı. Açıklamada, kadınların dayanışma ve umut kaynağı olduğu vurgulandı.

Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları, kuruluşlarının 1. yıl dönümünü kutladı.

Şubeden yapılan açıklamada, Gökçeada'nın rüzgarında, Çanakkale'nin direnişinden ilham alan kadınların bir yıl önce Türk Kızılay çatısı altında buluştuğu belirtildi.

Kadınların sadece yardım etmediği, umut ve dayanışmanın sesi olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bir yıl, rakamlarla değil, iyileşen kalplerle, açılan kapılarla, kurulan gönül köprüleriyle ölçülür. Çanakkale'nin toprağında filizlenen bu merhamet hareketi, Gökçeada'da kadınların yüreğiyle büyüyor. İyiliği meslek değil, karakter yapan kadınlara selam olsun. Nice yıllara, iyiliği hayat biçimi yapan tüm gönüllü kadınlarımıza. 1. yılımız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.