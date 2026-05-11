"Türk İslam Sanatlarında Estetik Kaygı ve Özgünlük" sergisi Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı

"Türk İslam Sanatlarında Estetik Kaygı ve Özgünlük" sergisi, Fatih Cağaloğlu'ndaki Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan sergi, ocak ayında başlayan ve temmuz ayına kadar sürecek dört aşamalı projenin üçüncü ayağını oluşturuyor.

Açılışta konuşan vakfın kurucusu, sanatçı Hülya Yazıcı, geleneksel Türk İslam sanatlarını geçmişin tekrarı olmaktan çıkarıp çağdaş sanat diliyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yazıcı, hat, tezhip ve minyatür sanatlarının, dijital sanatlar ve yeni medya imkanlarıyla yeniden yorumlanabileceğine işaret etti.

"Sonsuz deseni, sonsuz dokuyla yapmaya çalıştım"

Seramik sanatçısı Şeyma Balcı Yurtseven ise sergideki eserine ilişkin, "Sonsuz deseni, sonsuz dokuyla yapmaya çalıştım. Allah'ın hudutsuzluğunu sonsuz dokularla anlatabilir miyim diye düşündüm." ifadesini kullandı.

Gelenekten beslenmenin önemine dikkati çeken Yurtseven, "Aslında yeni şeyler yaparken mutlaka eskiden ve gelenekten besleniyor, köklerimizi unutmadığımızda bugüne ait daha iyi ve daha güzel şeyler söylemiş oluyoruz." dedi.

Minyatür sanatçısı Dilek Deveci Bilgili de eserlerinde geleneksel sanatı replika anlayışıyla ele almadığının altını çizdi.

Bilgili, eserlerindeki kavramsallık konusuna değinerek, "Genelde resimlerimde, meselenin arkasındaki kavramsallığın olduğu işler üretmeyi seviyorum. Bu sergideki dört parçam da 'Kabus-u Azat' isimli bir grup sergisinden, o tema içinde benim ürettiğim işlerden oluşuyor. Orada ben aslında kendi kabuslarımı kırmızı kurdelelerle birbirine bağlantılı işler olarak ele aldım." diye konuştu.

Kalıcılığı olan malzemeler ile daha dayanıklı doğal boyaları eserlerinde tercih ettiğini dile getiren Bilgili, bazen kafasındaki rengi oluşturmak için boyalarını kendisinin yaptığını aktardı.

Geleneksel Sanatlar Derneği ile Geleneksel Sanatlar ve İnovasyon Federasyonunun (GİF) destek verdiği sergide, Erol Kılıç, Olga Gulbe, Emine Geçtan, Gülnihal Gül Mamat, İlham Enveroğlu, Zaliha Erdoğan Peçe, Serap Ekizler Sönmez, Kazım Karakaya ve Muhammed İmad'ın eserleri de yer alıyor.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar her gün 11.00-19.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.