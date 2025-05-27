Türk Filmleri Haftası Tunus'ta Başladı

Türk Filmleri Haftası Tunus'ta Başladı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türk Filmleri Haftası, Tunus'un La Marsa kentinde başladı. Festival kapsamında 'Rafadan Tayfa: Kapadokya', 'Gülizar' ve 'Buğday' gibi Türk filmleri gösterilecek. Ücretsiz etkinlik, Tunus'lu izleyicilere Türk sinemasıyla kültürel bir deneyim sunuyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tunus Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası', 25 Mayıs 2025 tarihinde başladı.

Tunus'un önemli kültür merkezlerinden La Marsa'da yer alan L'Agora Sineması'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen beş filmin gösterildiği festival kapsamında, bugüne dek ' Rafadan Tayfa : Kapadokya', 'Gülizar' ve Semih Kaplanoğlu'nun 'Buğday' filmi Tunuslu izleyicilerle buluştu. Gösterimlerin ilki olan 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'ya, T.C. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yapımcı İsmail Fidan, 'Gülizar'ın yönetmeni Belkıs Bayrak, misyon temsilcileri ve çok sayıda Tunuslu sinemasever katıldı.

Türk Filmleri Haftası, bugün 'Bizim İçin Şampiyon' filmiyle sürecek. Gösterim öncesinde, Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nde filmin başrol oyuncusu Ekin Koç'un katılımıyla özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival, 28 Mayıs'ta Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da' filmiyle sona erecek.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hayata geçirilen 'Türk Filmleri Haftası' etkinliği, Tunus'ta büyük ilgi gören Türk dizileri ve filmlerinin kültürel etkisini daha da pekiştirirken, izleyicilere yapımcı ve yönetmenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı da sunuyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen film gösterimleri, Türk sinemasının evrensel diliyle kültürler arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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