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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kütahya Şubesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Kültür Sanat Haberleri

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız, şube olarak ilk istişare toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Şube binasının yakın bir tarihte hizmete sunulacağını belirten Yıldız, çeşitli amaçlarının arasında mimari eserlerin durum tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız, şube olarak ilk istişare toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şube binasının yakın bir tarihte hizmete sunulacağını belirten Yıldız, "Türk dünyasında dilde fikirde işte birlik paydasını Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik alanında da hayata geçirilmesi, mesleki eğitimlerin, mesleki gelişmelerin ve alan uygulamalarının müşterekliğinin sağlanmasının yanında; çeşitli sebeplerle tahrip olan, kaybolmaya yüz tutan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen mimari eserlerin durum tespitlerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek ve bilinmelerini sağlamak öncelikli amacımızdır" dedi.

Yıldız, yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde belirlenerek, faaliyetlerine başlayacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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