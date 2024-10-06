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Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası'nda Defile Düzenlendi

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TÜRKSOY tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası' etkinlikleri kapsamında Efes Antik Kenti'nde defile gerçekleştirildi. 11 ülkeden tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği defile, kültürel değerleri modern moda ile birleştiren motifleriyle dikkat çekti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) yedincisi düzenlenen "Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası" etkinlikleri kapsamında, Efes Antik Kenti'nde defile gerçekleştirildi.

İzmir Valiliğinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde Celsus Kütüphanesi'nde TÜRKSOY tarafından düzenlenen defilede 11 ülkeden tasarımcıların 65 parça koleksiyonu yer aldı.

Defilede Büyük İpek Yolu kültürünü yansıtan Türk halklarının, kültürel değerleri ve geleneksel giyim tarzlarını, modern moda anlayışının dokunuşlarıyla bir araya getiren motifler yerli ve yabancı mankenlerce sergilendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de izlediği defile katılımcılardan beğeni aldı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Kültür Sanat

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