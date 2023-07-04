Turgutlulu Öğretmenin İlk Kitabı 'Horoz Şekeri' Okuyucuyla Buluştu

Turgutlulu öğretmen Melahat Sevinç'in yazdığı 'Horoz Şekeri' isimli ilk kitap, okuyucuyla buluştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret eden Melahat Öğretmen, kendisine kitabından hediye etti.

Aslen Turgutlulu olan, İzmir'in Kınık İlçesinde Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Melahat Sevinç, Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Melahat Öğretmen, ziyareti sırasında kaleme aldığı ilk kitabı 'Horoz Şekeri'ni Başkan Çetin Akın'a imzalayarak armağan etti.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÜRETEN ZİHİNLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Edebiyat kişisel olarak hep ilgi alanım olmuştur. Şiirler okumayı, kitaplar okumayı severim. Belediye Başkanlığı görevi boyunca okumayı ihmal ettiğimiz zamanlar oluyor ancak okumak bir insanın dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Hemşehrimiz, öğretmenimiz güzel bir kitap yazmış. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Yolu, bahtı ve okuyucusu bol olsun. Biz her zaman olduğu gibi üreten zihinlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"KİTABIMI BELEDİYE BAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK BENİ MUTLU ETTİ"

Başkan Çetin Akın'a ziyareti sırasında kitabın konusu hakkında bilgi veren, okumayı ve yazarak üretmeyi çok sevdiğini ifade eden Melahat Sevinç ise "İlk deneyimimdi ve oldukça keyif aldım. Kitabımı Belediye Başkanımıza hediye etmek ve edebiyata olan düşkünlüğünü görmek beni mutlu etti. Bu topraklarda yetişen bir öğretmen, yazar olarak şehrimizi yöneten belediye başkanımıza nazik ev sahipliği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.