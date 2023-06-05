Turgutlu Kent Müzesi'ni bir ayda 5 bin 300 kişi ziyaret etti

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, mayıs ayı içerisinde beş binden fazla ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilere kentin yaklaşık beş bin yıla yayılan tarihine dair bilgi aktarılıyor.

Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi, bir ay içerisinde yaklaşık 5 bin 300 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi, mayıs ayı içerisinde beş binden fazla ziyaretçi ağırladı. Son dönemde özellikle öğrenci grupları tarafından ziyaret edilen Turgutlu Kent Müzesi'nde ziyaretçilere kentin yaklaşık beş bin yıla yayılan tarihine dair bilgi aktarılıyor.

Kent Müzesi'nin ilgi görmesinin kendilerini çok memnun ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Müzemiz, her geçen gün eğitim faaliyetlerinin daha da merkezinde yer alıyor. Yaşadığımız yere sahip çıkabilmek için orayı tanımamız gerekiyor. Kent Müzesi de yaşanan yerin geçmişini ve bugününü aktararak öğrencilerimizin Turgutlu'yu tanımalarına vesile oluyor. Bu anlamda çocuklarımızın gruplar halinde müzemize gelmelerini sağlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.