Turgutlu'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni yapıldı. Törenin ardından kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Selvilitepe Mahallesi'ndeki kursun önünde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilmesiyle başladı.
Etkinlikte kursta eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.
Törenin ardından kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Kültür Sanat