Haberler

Turgutlu'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Turgutlu'da Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni yapıldı. Törenin ardından kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki kursun önünde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilmesiyle başladı.

Etkinlikte kursta eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

Törenin ardından kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Kültür Sanat
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Aziz Yıldırım 25 milyar TL demişti! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.