Turgutlu Belediyesi Hemşehri Geceleri'nde Karadeniz ve Erzurum Kültürlerini Ağırladı

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hemşehri Geceleri'nin ikinci gününde Karadeniz ve Erzurum kültürleri büyük ilgi gördü. Türk Halk Müziği Sanatçısı Büşra Karaağaç ve Erzurum Bar Ekibi'nin performansları beğeni topladı. Gecenin finalinde İhsan Aydın ve ekibi Karadeniz fırtınası estirdi.

Turgutlu Belediyesi'nin hemşehri dernekleriyle birlikte organize ettiği 'Hemşehri Geceleri'nin ikinci gününde Karadeniz ve Erzurum rüzgarı esti.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde hemşehri derneklerinin katkı ve destekleriyle 13-17 Eylül günleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Hemşehri Geceleri'nin ikinci günü geride kaldı. Turgutlu Karadenizliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Turgutlu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen gecede, Türk Halk Müziği Sanatçısı Büşra Karaağaç ve Erzurum Bar Ekibi performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Mahmut Arı verdiği konserle müzikseverlerin beğenisini topladı. Gecenin finalinde sahneye çıkan İhsan Aydın ve ekibi ise Karadeniz fırtınası estirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kızı Gülce Akın'ın nişan töreni dolayısıyla Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi'ne katılamazken, gecede Başkan Çetin Akın'ı temsilen konuşma yapan Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen, Başkan Çetin Akın'ın sevgi ve selamlarını ileterek, "Hemşehri dernekleri iş birlikte yaptığımız Hemşehri Geceleri'nin bu yıl üçüncüsü oldu. Bu programların hazırlanmasına öncülük eden Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın başta olmak üzere katkı ve desteklerinden dolayı hemşehri dernekleri başkanlarımıza, belediye personelimize teşekkür ederiz" dedi.

Turgutlu Karadenizliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Turgutlu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Şahin de Hemşehri Geceleri ile Türkiye'de bir ilk yapıldığını vurgulayarak, hemşehri dernekleriyle birlikte bu etkinliklerin hazırlanmasını sağlayan Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.