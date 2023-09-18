Turgutlu Belediyesi Hemşehri Geceleri'nde Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi düzenlendi

Turgutlu Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hemşehri Geceleri'nin son programı olan 'Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi'nde ilçe halkı eğlence dolu bir akşam yaşadı. Gecede halk oyunları gösterileri ve sevilen şarkılar sahnelendi.

Turgutlu Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hemşehri Geceleri'nin son programı olan "Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi"nde ilçe halkı eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Turgutlu Belediyesi ve hemşehri derneklerinin iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez yapılan Hemşehri Geceleri, son gününde 'Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi'ne ev sahipliği yaptı. Turgutlu Arnavut Kültür Derneği, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla organize edilen gecede, Buca Bitlis ve Vardarın Üstünde Folklor Ekipleri'nin sahnelediği halk oyunları gösterileri alanda bulunanlar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Hozan Beşir ve Grup Besa sahneye gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

"SEVGİMİZİ PAYLAŞMAYA, KARDEŞLİK VE BARIŞ TÜRKÜLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehri gecelerimizin son programı olan Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecemizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Birbirinden güzel türkülere ve renkli gösterilere ev sahipliği yaptık. Turgutlu Arnavut Kültür Derneği'ne, Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte sevgimizi paylaşmaya; kardeşlik ve barış türküleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Başkanı Bilal Alsaç ve Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Başkanı Ahmet Demir de Hemşehri Gecelerini Turgutlu'ya kazandıran Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a ve emeği geçen tüm dernek başkanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Çetin Akın, gecenin sonunda Hemşehri Gecelerinin düzenlenmesine katkı ve destek sağlayan hemşehri dernek başkanlarına teşekkür plaketi takdim etti.