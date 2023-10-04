Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'ni ve Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi'ni ve Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Başkan Çetin Akın, "Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızı yaşatmak için hepimize görev düşüyor" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından sokakta yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete açılan ve Manisa'da bir ilk olan Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi ve Geçici Hayvan Bakım Evi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel misafirlerini ağırladı. Düzenlenen program kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi ve Geçici Hayvan Bakım Evi'ni inceleyen Başkan Çetin Akın, hayvansever öğrencileri sokak hayvanlarına verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi. Farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte Başkan Çetin Akın ve miniklere, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çocuk Kültür Sanat Merkezimizde eğitim gören çocuklarımızla birlikte Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisimizi ve Geçici Hayvan Bakım Evimizi ziyaret ettik. Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sahipsiz dostlarımızı yaşatmak için hepimize görev düşüyor, onların haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.