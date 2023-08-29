Tunceli Hozat'ta Kültür Merkezi Projesi Tamamlanıyor

Tunceli'nin Hozat ilçesinde çevre illerin de yararlanabileceği Kültür Merkezi Projesi'nin tamamlanması için gün sayılıyor. Proje kapsamında sinema salonlarından toplantı ve konferans salonlarına kadar birçok ihtiyaca cevap verebilecek alanlar yer alacak.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde çevre illerin de yararlanabileceği Kültür Merkezi Projesi'nin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, "Kültür merkezimiz bünyesinde sinema salonlarından sosyal alanlara, düğün salonlarından toplantı ve konferans salonlarına kadar birçok ihtiyaca cevap verebilecek alanlar yer alacak. Projemizin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Hozat ilçesinde Tunceli ve çevre illerin de yararlanabileceği Kültür Merkezi Projesi'nde sona gelindi. Yaklaşık 1 ay sonra açılışının yapılması beklenen Hozat Kültür Merkezi bünyesinde birçok kültürel ve sosyal etkinliğin yapılmasına imkan sağlayacak alan barındıracak.

"PROJEMİZİN TAMAMLANMASI İÇİN ARTIK GÜN SAYIYORUZ"

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Seyfi Geyik, şunları kaydetti:

"Uzun bir emek ve çaba sonucunda artık Hozat Kültür Merkezi Projemizde sona geldik. Yaklaşık 1 ay sonunda merkezimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu projeye çok önem veriyoruz çünkü sadece ilçemize değil hem Tunceli'nin hem de çevre illerimizin istifade edebileceği bir merkez olacak. Kültür merkezimiz bünyesinde; sinema salonlarından sosyal alanlara, düğün salonlarından toplantı ve konferans salonlarına kadar birçok ihtiyaca cevap verebilecek alanlar yer alacak. Projemizin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz."