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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı İlkbaharda Yeşile Büründü

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Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor. Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı. Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Tunceli'deki eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharda yeşile büründü.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, endemik türleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 42 bin hektarlık milli parkta, çok sayıda memeli, kanatlı ve sürüngen türleri yaşıyor.

Birçok noktada şelalelerin de aktığı milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle güzelliğine güzellik kattı.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, Anadolu Ajansı ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Anadolu Ajansı Munzur Vadisi Munzur Çayı Tunceli Ovacık Çevre Doğa Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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