Tunceli'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Tunceli'de Müzeler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, müze binasının tarihi önemi ve sunulan eserler hakkında bilgi verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, müzenin Avrupa'da başarı elde ettiğini belirtti. Etkinliğin sonunda müzik dinletisi ve sergi açılışları yapıldı.

Tunceli'de Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Tunceli Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, müze binasının kentin en eski yapılarından olduğunu söyledi.

Binanın müzeye dönüştürülme çalışmalarına 2015'te başladıklarını hatırlatan Ulaşoğlu, "2020 yılında bu çalışmalarımız tamamlanarak müzemiz hizmete girdi. Müzemizin hizmete girişiyle birlikte şu an da 1800 civarında arkeolojik ve etnografik eser barındırıyoruz. Bunların yaklaşık 800'ü vitrinlerde sergileniyor." dedi.

Ulaşoğlu, tarihi eserleri korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Müzemizin gayretli, inançlı ve çalışkan personelimiz sayesinde iki kez Avrupa'da ilimizi temsil etme fırsatını yakaladık. Müzemiz, Avrupa'da dereceye girdi ve ilk 3 müzeden biri oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çit ve akordeon sanatçısı Murat Polat müzik dinletisi sundu.

Dinletinin ardından müzedeki bazı salonlarda çeşitli sergilerin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, kurum müdürleri, vali yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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