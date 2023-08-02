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Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali için güvenlik toplantısı yapıldı

Kültür Sanat Haberleri

Tunceli'de düzenlenecek olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Valilik binasında düzenlenen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler ele alındı. Toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve emniyet güvenlik birimi personelleri katıldı.

Tunceli'de, 3-6 Ağustos'ta düzenlenecek olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler ele alındı.

Toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve emniyet güvenlik birimi personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Mehmet Ali Özkan Jandarma Tunceli Kültür Sanat Haberler

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