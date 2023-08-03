Tunceli'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure dağıtım etkinliğinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa ilçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.