Tunceli'de MamekiFest Heyecanı: Rubato ve Ali Haydar Güçlü Konseri
Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamındaki konserlerde Rubato grubu ve müzisyen Ali Haydar Güçlü sahne aldı. Festival, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle 'Can Cana Tunceli' sloganıyla gerçekleştirildi.
Stantların kurularak çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde müzisyen Ali Haydar Güçlü ve Rubato grubu sevilen şarkıları seslendirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzikseverler de şarkılara eşlik etti.
