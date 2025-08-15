Tunceli'de MamekiFest Heyecanı: Rubato ve Ali Haydar Güçlü Konseri

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamındaki konserlerde Rubato grubu ve müzisyen Ali Haydar Güçlü sahne aldı. Festival, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle 'Can Cana Tunceli' sloganıyla gerçekleştirildi.

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamında Rubato grubu ve müzisyen Ali Haydar Güçlü konser verdi.

Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla Mameki Parkı'nda festival organize edildi.

Stantların kurularak çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde müzisyen Ali Haydar Güçlü ve Rubato grubu sevilen şarkıları seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
