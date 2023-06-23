Tuğçe Kandemir konserinde sürpriz evlilik teklifi

AMASYA - Amasya'da yaşayan Mustafa Kodak, kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya sanatçı Tuğçe Kandemir'in konserinde binlerce kişinin önünde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Heyecanlı sözlerle teklifte bulunan belediye çalışanı genç, "Evet" yanıtı alınca önünde diz çöktüğü sevdiğinin parmağına yüzüğü taktı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında Tuğçe Kandemir'in sahne aldığı konserde, Mustafa Kodak isimli izleyici kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya evlilik teklinde bulundu. Konserin devam ettiği sırada, Amasya Belediyesi personeli Mustafa Kodak, kız arkadaşı Edanur Bıçkıcı'ya konser alanını dolduran binlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulunmak istediğini sanatçı Tuğçe Kandemir'e iletti. Tuğçe Kandemir, önce Mustafa'yı ardından genç kadını sahneye davet etti. Heyecanlı teklifi sonrası sevdiği kadından "Evet" yanıtını alan Kodak, ardından şarkılar eşliğinde birlikte dans etti. Kodak, Kurban Bayramının 4. günü de kız istemeye gidip söz kesmeyi planladıklarını söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, konserin sonunda sanatçıya hediyeler verdi.