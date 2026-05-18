Haberler

Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası'nın ilk konuğu Önder Duman

Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası'nın ilk konuğu Önder Duman
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tarih Kurumu'nun mobil kitap satış mağazası, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da açıldı. İlk yazar konuğu Prof. Dr. Önder Duman, genel okuyucu dizisiyle gençlere tarihi sevdirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Kitap Satış Mağazası'nın Samsun'daki ilk konuğu olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, kurumun genel okuyucu dizisi ile gençlere tarihi sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

TTK Mobil Kitap Satış Mağazası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandı. Mobil mağazanın ilk yazar konuğu ise Prof. Dr. Önder Duman oldu. Duman'ın "1. Dünya Savaşı" adlı eseri büyük ilgi görürken, okuyucular imza gününe yoğun katılım gösterdi. "Her eve bir tarih kitabı" temasıyla 19 Mayıs akşamına kadar meydanda duracak mobil kitap satış mağazasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Önder Duman, "Milli Mücadele'nin başkenti Samsun'dayız. Türk Tarih Kurumu, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da okuyucularla bizi buluşturdu. Burada TTK Genel Okuyucu Dizisi hazırlandı. Ben de aynı kapsamda '1. Dünya Savaşı' kitabımı imzalıyorum. Genel okuyucu dizisi, Türkiye'de tarihi sevdirmek, tarihe yeni bir perspektif sunmak anlamında TTK'nın çok güzel bir hizmeti. Ben de bu hizmete bir kitapla katkı sağlamaktan mutluyum. Kitap, 1. Dünya Savaşı'nı, 1914-1918 yılları arasında sadece Osmanlı değil, bütün dünya tarihini etkileyen çok derin anlamları olan küresel çaplı büyük bir savaşı, genel okuyucuya hitap eder tarzda, akademik üsluptan hafif bir şekilde kaleme alınarak anlatıyor. Kitapseverlerin de zevkle okuyacağını düşünüyorum" dedi.

Gençlerin tarihe olan ilgisinin artmasını da değerlendiren Prof. Dr. Duman, "Tarih yükselen bir yıldız. Neticede insanlar kendi kimliklerini merak ediyor ve okumak istiyorlar. Bu anlamda TTK'nın bu hizmetini çok anlamlı buluyorum. Güzel olan, bu hizmetlerin devam etmesini bekliyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan yarın akşama kadar vatandaşları ağırlayacak mobil kitap satış mağazasında Nedim İpek ve İbrahim Tellioğlu da imza günlerinde eserlerini imzalayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor