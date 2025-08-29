TRT Sanatçıları, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Unutulmaz Bir Konser Verdi

TRT Sanatçıları, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Unutulmaz Bir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TRT Sanatçıları, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Unutulmaz Bir Konser Verdi
Haber Videosu

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TRT sanatçıları Afyonkarahisar'da unutulmaz bir konser verdi. Zafer Meydanı'nda düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli sanatçılar, vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Konser, TRT Müzik, TRT Radyo, TRT Türkü ve TRT Nağme ortak yayınlarında canlı olarak izleyicilerle buluştu.

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen TRT Sanatçıları unutulmaz bir gece yaşattı. TRT Sanatçıları "Şehir Konserleri" Zafer Haftası'na özel seslendirdikleri eserlerle vatandaşların kutlamalarına ortak oldu.

TRT, milli kültürümüzün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" adı altında düzenledikleri konserlerde bu kez de tarihi şanlı zaferlerle dolu Afyonkarahisar'a konuk oldu.

TRT Sanatçıları, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Zafer Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş coşku dolu bir geceye şahitlik etti. Gecede Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları muhteşem performanslarıyla bayram coşkusu yaşattı.

Düzenlenen konser programı aynı zamanda TRT Müzik, TRT Radyo, TRT Türkü ve TRT Nağme ortak yayınlarında canlı olarak izleyici ve dinleyicilerle de buluştu.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.