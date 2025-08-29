TRT Sanatçıları, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen TRT Sanatçıları unutulmaz bir gece yaşattı. TRT Sanatçıları "Şehir Konserleri" Zafer Haftası'na özel seslendirdikleri eserlerle vatandaşların kutlamalarına ortak oldu.

TRT, milli kültürümüzün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" adı altında düzenledikleri konserlerde bu kez de tarihi şanlı zaferlerle dolu Afyonkarahisar'a konuk oldu.

Zafer Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş coşku dolu bir geceye şahitlik etti. Gecede Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları muhteşem performanslarıyla bayram coşkusu yaşattı.

Düzenlenen konser programı aynı zamanda TRT Müzik, TRT Radyo, TRT Türkü ve TRT Nağme ortak yayınlarında canlı olarak izleyici ve dinleyicilerle de buluştu.