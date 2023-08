TRT'nin Mevlana dizisinin dünya prömiyeri Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleşti

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin dünya prömiyeri 29'uncu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün akşam başlayan festivaldeki kırmızı halıda yürüyen Rumi dizisinin başrol oyuncuları Bülent İnal ve Kaan Yıldırım, büyük ilgi gördü.

İnal, yaptığı açıklamada, heyecanlı ve mutlu olduklarını, hem kendilerine hem de projeye çok güzel bir ilgi olduğunu söyledi.

Kaan Yıldırım ise Konya'da çok güzel bir set süreci geçirdiklerini, anneannesinin de Bosna Hersekli olduğunu, Saraybosna'da bulunmanın kendisi için manevi bir öneminin olduğunu ifade etti.

Yapımcılığını Kerim Ayyıldız'ın, proje tasarımını Ahmet Okur'un, yönetmenliğini ise Can Ulkay'ın üstlendiği diziyi Ali Aydın ve Fatma Berra Mete senaryolaştırdı.

Tabii 2,5 milyon aboneye ulaştı

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ise SFF ile çok yakın ilişkilere sahip olduklarını belirtti.

Varol, sinemanın birleştirici bir gücü olduğunu vurgulayarak, "Bosna ile Türkiye olarak çok yakın ilişkilerimiz var. Bizim için her zaman Bosna kalbimizle takip ettiğimiz bir ülke. Dizilerimizde, içeriklerimizde, yapımlarımızda da her zaman Bosna'ya bu yakınlığı, bu ortak kültürü, geçmişi, hatıralarımızda tutmak, geleceğe dair bunları her zaman hatırlamak istiyoruz." dedi.

Festivalin "work in progress" bölümünde de filmlerin yarışacağının altını çizen Varol, kazanan filme TRT ödülü ve ciddi bir destek verileceğini dile getirdi.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin 2,5 milyon abone sayısına ulaştığını aktaran Varol, "Yıl bitmeden farklı ülkelerde de beş dilde yayınımız olacak platformda. Rumi dizimizin dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'yle buluşturuyoruz. Diziler de artık festivallerin bir parçası olarak yer bulmaya çalışıyorlar. Saraybosna Film Festivali de bizden böyle bir ricada bulundu, biz de memnuniyet duyduk." ifadesini kullandı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, yıl sonuna kadar birçok yapımı da Tabii üzerinden izleyicilerle buluşturacaklarını, Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdikleri Türk Hava Kuvvetleri ve savaş pilotlarının hikayelerini anlatan "Hür" projesinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Programda TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT Tabii Koordinatörü Yusuf Şimşek de hazır bulundu.

Açıklamaların ardından prömiyere gelen davetliler, büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi anlatan dizinin ilk bölümünü Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda izledi.

SFF'de sinema ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirilecek

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan SFF'de, uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü alabilmek için yarışacak.

Festival kapsamında "Uzun metrajlı film" kategorisinde yer alan filmlerden 2'si dünya prömiyerini, 5 film de bölgesel prömiyerini yapacak.

18 Ağustos'ta sona erecek ve dünyanın birçok yerinden 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenilen SFF'de, film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.