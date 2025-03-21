Troya Müzesi'nde Dünya Şiir Günü'nde 'Kesintisiz Destan Nöbeti'

(ÇANAKKALE - DRON)Troya Müzesi'nde 'Kesintisiz Destan Nöbeti' başladı

Dünya şiir gününde Troya Müzesi'nde gün boyunca İlyada eseri seslendirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında 'Kesintisiz Destan Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Polyksena Lahti'nin önünde 25 saat boyunca Homeras'un İlyada Destanı'nı okuyacak.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Kesintisiz Destan Nöbeti' başladı. Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Polyksena Lahti'nin önünde 25 saat boyunca Homeras'un İlyada Destanı'nı okuyacak.

UNESCO 1999 yılından bugüne kadar 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak kutladığını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "21 Mart Dünya Şiir Günü'nde 25 saat boyunca Homeros'un İlyada'sını Troya da okuyacağız. Bana 3 kelimeyle bu projeyi, bu etkinliği özetleyin deseniz, kesintisiz destan nöbeti derdim. Homeros ve İlyadası antik Yunan edebiyatıyla her ne kadar ilişkilendirilse de bu Çanakkale'nin kıyılarında, İzmir'de, Anadolu'da şekillendirilmiş destanlar. Dolayısıyla da Homeros'un, İlyada'nın sesini duymak demek, Anadolu'yu duymak demek, Anadolu'yu anlamak demek, Anadolu'ya kök salmak demek. Bu sebeple bu yıl ve bundan sonraki tüm 21 Mart'lar da Homeros okumaları yapıyor olacağız ve 25 saatlik bir İlyada okuması hem dünyada hem Türkiye'de de bir ilk olmuş olacak. Bu sabah Troya Müzesi'nin 2'nci katında, Polyksena Lahti'nin önünde sabah 08.30 itibariyle okumaya başladık. Şimdilerde hemen hemen 6'ncı saate girmek üzereyiz. Gece boyunca da kesintisiz bir okuyucuyla okuma devam ediyor olacak. İlyada nöbeti Troya Müzesi'nde sürüyor, devam ediyor olacak" dedi.

Gönüllü olarak şiir okuyan Turist Rehberi Serhan Güngör, "Dünya şiir gününde sanıyorum ki bundan daha iyi bir kutlama ve Troya'ya daha iyi bir saygı gösterme olamaz. Hem Troya'ya hem de burada çağlar boyunca yaşamış büyük kahramanlara ve tabi bunu yazan ozanlara. Bizde bugün Troya'da İlyada'yı okuyoruz ve nöbet tutuyoruz" diye konuştu.