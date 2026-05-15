Uluslararası Troya Festivali afiş yarışması sonuçlandı

Çanakkale'de bu yıl 63. gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Troya Festivali"nin afiş yarışmasında birinciliği İbrahim Kağan Eğriçayır'ın eseri kazandı.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin duyurularında kullanılacak afişi belirlemek üzere düzenlenen Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması'nın sonuçlandığı belirtildi.

Yarışmaya Eskişehir'den katılan İbrahim Kağan Eğriçayır'ın afişinin birinci olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ankara'dan katılan İdil Özdemir ve İstanbul'dan katılan Kenan Yiğit'in afişleri ise mansiyon ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan Boztepe, Grafik Tasarımcı Nadir Çakır, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kürşad ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan yer aldı.