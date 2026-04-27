OMÜ'de 'Transhüman-izm' Sergisi Açıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Engin Güney, 'Transhüman-izm' adlı 11'inci kişisel resim sergisini açtı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, sanatçının teknoloji ve insan dönüşümünü ele aldığı toplam 29 eser yer aldı. Serginin açılışına OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Prof.Dr. Erhan Burak Pancar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İNSAN MAKİNELEŞMEKTE, DOĞAL OLAN TAHRİP EDİLMEKTEDİR

Serginin temasına vurgu yapan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Engin Güney, "Günümüzde makina insansılaştırılırken, insan makineleşmekte, insan özgü değerlerden yoksunlaştırılmaktadır. Kutsi değerlerden yoksunlaştırılmaktadır. Sanal, gerçekmiş gibi gösterilmekte, bununla birlikte gerçek olan da sanallaştırılmaktadır. Doğal olan tahrip edilmektedir. Transhümanizm temasıyla değişen insan, kültür, yaşam biçimi değerlendirilmektedir" dedi

'Transhüman-izm' başlığındaki 'izm' ifadesinin ayrı yazılmasının nedenini açıklayan Doç. Dr. Güney, "İzm'in ayrı yazılmasının nedeni bu değişimin ideolojilerin etkisinde gerçekleştiğinde dikkat çekmektir. Örneğin, bilinçli kullanıldığında bilgisayar oyunları, refleksif hareketlerin ve koordinasyonu geliştiren, öğretici olan, eğlendiren, rahatlatan uygulamalardır. Bağımlı olunduğunda ve çıkarların maskelendiği kurgular tercih edildiğinde ise dijital oyunların insan üzerindeki etkilerine günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Aynı durum sosyal medya uygulamaları, yapay zeka veya sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanım amaçları için de geçerlidir. Yeni teknolojilerin faydaları da, bilinçsiz kullanıma bağlı olumsuz etkileri de sıralamakla, saymakla bitmez. Günümüzde odaklanılması gereken asıl mevzu, yeni teknolojilerin hangi amaçla kullanıldığıdır" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
