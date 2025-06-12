Tralleis Antik Kenti Ağustos'ta Ziyarete Açılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nin ağustos ayında ziyarete açılması bekleniyor.

Kentteki yerel ve ulusal basın mensupları, Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret etti, Kazı Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Çekilmez, "Mermer caddenin kenarlarını açmak istiyoruz. Turistler geldiğinde de orijinal mermer caddeden yürümelerini sağlayacağız." dedi.

Çekilmez, Tralleis'i ağustos ayı içinde ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalara sponsor olan firmanın kurucusu Fırat Barışık da turizmci olarak önemli bir kazı çalışmasına destek verdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.