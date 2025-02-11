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Trakya Üniversitesi Öğrencilerinden Edirne'nin Geleneksel Konutlarına Rölöve ve Restorasyon Projesi

Trakya Üniversitesi Öğrencilerinden Edirne'nin Geleneksel Konutlarına Rölöve ve Restorasyon Projesi
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Edirne'deki yıkılmaya yüz tutmuş geleneksel konutların korunması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırladı. Projeler, Deveci Han Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, kimisi yıkılmaya yüz tutmuş olan Edirne'deki geleneksel konutların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı.

Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri, "Rölöve ve Restorasyon Projesi" dersi kapsamında kaybolma riski taşıyan sivil mimarlık örneklerinden geleneksel yapıların belgelenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik ve Arş. Gör. Dr. Saygın Alkan yürütücülüğünde kültürel miras öğelerini belgeleyen öğrenciler bu yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini çizdi.

Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan 25 ekibin 25 geleneksel konut üzerinde hazırladıkları proje çalışmaları Deveci Han Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Geleneksel yapılar risk altında

Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, sergi açılışında, öğrencilere rölöve ölçme, çizim teknikleri ve koruma yöntemlerini öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Edirne'nin kültürel mirasını belgelemek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Canıtez, "Geleneksel konutlarımız her geçen yıl yok olma riski altında. Öğrencilerimizle bir dönem boyunca, hafta sonlarında ders dışı zamanlarda çalışarak seçilen yapıların rölöve çalışmaları üretildi. Sonrasında yine bu yapıların korunması ve yaşaması için hangi müdahale yöntemlerinin yapılmasını irdeleyen restorasyon projeleri hazırlandı." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu dile getirdi.

TÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da öğrencilerin bölüm hocaları eşliğinde değerli bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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