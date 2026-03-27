Kadın Şehitlere Saygı Sergisi Açıldı

Kadın Şehitlere Saygı Sergisi Açıldı
Trabzon Üniversitesi öğrencilerince, kadın şehitlerin ve Milli Mücadele kahramanlarının fotoğrafının yer aldığı sergi düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi öğrencilerince, kadın şehitlerin ve Milli Mücadele kahramanlarının fotoğrafının yer aldığı sergi düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Çinemre danışmanlığında sergi organize edildi.

Fakülte binasında açılan sergide, şehit öğretmen Neşe Alten, şehit polis Cennet Yiğit ile Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin fotoğrafları yer aldı.

Dekan Yardımcısı Çinemre, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencilerin zaman zaman çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla kadın şehitleri konu alan sergi hazırladığını belirten Çinemre, serginin 10 Nisan'a kadar açık kalacağını ifade etti.

Öğrencilerden Şeyma Özkan ise kadın şehitleri unutmamak adına böyle bir çalışmayı hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
