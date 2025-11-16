Haberler

Trabzon'un Müze ve Ören Yerleri 500 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin müze ve ören yerleri, 2023'ün ocak-ekim döneminde toplamda 500 bin 488 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Öne çıkan mekanlar arasında Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası yer alıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki müze ve ören yerleri, bu yılın ocak-ekim döneminde 500 bin 488 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'nin ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Söz konusu dönemde Atatürk Köşkü'nü 304 bin 579 ziyaretçi ağırladığına işaret edilerek, "Kızlar Manastırı'nı 19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 153 bin 961 kişi ziyaret ederken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından ilgi gördü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, her yıl kentte yüzbinlerce kişinin misafir edilmesinin mutluluğunun yaşandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Turizm destinasyonlarımız, Trabzon'un kültürel ve doğal değerlerini yansıtan en önemli merkezlerdir. Şehrimizde turizmin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve daha ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
