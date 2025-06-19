Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde Nostaljik Kıyafet Projesi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ile kursiyerler, 1935-1980 yılları arasında kullanılan gelinlik ve abiye modellerinden esinlenerek yeni modeller tasarladı.

Enstitü usta öğreticilerince hayata geçirilen "Yadigar Projesi" kapsamında Moda Tasarım Alanı ikinci sınıf öğrencileri tarafından "Nostaljik Kıyafetler" konulu bitirme projesi hayata geçirildi.

Öğrenci ve kursiyerler, aile ve akrabalarının yanı sıra çevrelerinden temin ettikleri 13'ü gelinlik olmak üzere abiye ve geceliklerden oluşan 28 kıyafeti inceledi.

Geçmiş yıllara ait ürünlerden esinlenen öğrenci ve kursiyerler, bitirme projesi olarak 40 kıyafet hazırladı.

"Tasarlanan kıyafetler satışa sunulacak"

Moda Tasarım Alanı Şefi Selma Erdem, AA muhabirine, sandıklardan çıkarılan eski modellere yeniden hayat verdiklerini söyledi.

Projenin danışmanlığını da yapan Erdem, geçmiş dönemin kıyafetlerinin dikiş ve süsleme tekniklerini inceleme şansı yakaladıklarını anlattı.

Erdem, öğrencilerin proje sayesinde geçmişin modasını deneyimleme fırsatı bularak 40 kıyafet hazırladığını ifade etti.

Amaçlarının hem o dönemi yaşayanların hatıralarını canlandırmak hem de yeni kuşakta geçmişin zarafet ve moda bakış açısını geliştirmek olduğunu vurgulayan Erdem, tasarlanan kıyafetlerin olgunlaşma enstitülerinin "Bohça" markası altında satışa sunulacağını bildirdi.

Projeye katılan öğrencilerden Elif Banabak ise halasının gelinliği ve nişan elbisesinden esinlenerek yeni tasarım yapmanın güzel deneyim olduğunu kaydetti.