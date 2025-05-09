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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Evvel Zaman İzinde' Sergisi Açıldı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Evvel Zaman İzinde' Sergisi Açıldı
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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, 'Evvel Zaman İzinde' adlı sergiyi düzenledi. Açılışta Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve davetliler yer aldı. Sergi, 60 yıllık bebek battaniyesinin de bulunduğu 60 parça eşyayı sunuyor ve Anneler Günü etkinlikleri kapsamında temmuza kadar açık kalacak.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerince hayata geçirilen "Evvel Zaman İzinde" adlı sergi açıldı.

Enstitü salonunda organize edilen serginin açılışına, Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç, Enstitü Müdürü Sibel Karabina ve davetliler katıldı.

Karabina, "Yadigar Projesi" kapsamında Tekstil Teknolojisi Alanı usta öğreticileri ve öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmayla sandıklardan çıkarılan zıbın, battaniye ve mendiller ile yeni yorumları hakkında davetlilere bilgi verdi.

Davetliler, aralarında 60 yıllık bebek battaniyesi de bulunan 60 parça eşyayı inceledi.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, temmuza kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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