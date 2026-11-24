Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzon'un Of ilçesinin yüksek kesimlerinde sonbaharın sarı, kırmızı ve turuncu tonları hakim oldu.

Doğa turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

Of ilçesi Bölümlü Mahallesi de sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Merkez ve çevre mahallelere ulaşımı sağlayan yolun etrafında yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, güzel manzara oluşturuyor.

İlçedeki ormanlık alanlar, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA