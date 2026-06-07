Trabzon Kültür Yolu Festivali ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında yorgancılık ve kazaziye atölyeleri gerçekleştirildi.

Trabzon Müzesi'ndeki atölyelerde katılımcılar, yorgancılık işlemelerinin giysilere uyarlanmasının yanı sıra takı ve süslemede uygulanan kazaziye tekniğini deneme fırsatı buldu.

Halk Eğitim Merkezi Yorgancılık Usta Öğreticisi Fatma Tomar, AA muhabirine, Kültür Yolu Festivali'nde kültürel bir mirası katılımcılara öğretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yorgancılık sanatını tanıtmaktan keyif aldığını dile getiren Tomar, "Katılım güzel. İnsanların ilgi duymaları benim için çok önemli. Çünkü yorgancılık Trabzon'un en önemli sanatlarından, eski sanatlarından biri. İlgiyle büyümesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kazaziye usta öğreticisi Ervin Çabuk ise katılımcılara sanatın inceliklerini anlattığını kaydetti.

Katılımcılara sanat deneyimi sunduklarını aktaran Çabuk, "Kullandığımız malzemelerimizle birlikte çok küçük de olsa öğrencilerime katkıda bulunduysam kendimi mutlu hissederim." dedi.

Sanatçı Ferhat Göçer'in bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.