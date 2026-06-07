'Trabzon Kültür Yolu Festivali', Ferhat Göçer konseriyle devam etti

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Papara Park otopark alanında organize edilen konserde sahneye çıkan Ferhat Göçer, izleyicilerden ilgi gördü.

"Takvim", "Biri Bana Gelsin", "Cennet" gibi sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı Ferhat Göçer, alanı dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren şarkıcı, bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.