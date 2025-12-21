Haberler

"Trabzon Film Festivali"nin program akışı netleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel otoritelerin katkılarıyla düzenlenen Trabzon Film Festivali, 24-28 Aralık tarihlerinde yapılacak. Festival, kısa film üretimini teşvik ederken, çeşitli film gösterimleri, atölye çalışmaları ve özel sergilerle dolu bir program sunacak. Festivali açılışı, Yüksel Aksu'nun 'Bak Postacı Geliyor' filmiyle gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 24-28 Aralık'ta düzenlenecek "Trabzon Film Festivali"nin program akışının netleştiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin açılışının, 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Festivalin, kısa film üretimini teşvik etmeyi ve Türk sinemasına yeni sanatçılar kazandırmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, festivalin resmi seçkisinde 38 filmin yer aldığını kaydedildi.

Açıklamada, festival süresince yapılacak tüm etkinlik ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı aktarılarak, açılış programının ardından "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri Sergisi"nin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

Festivalin açılış filminin, yönetmen Yüksel Aksu imzalı "Bak Postacı Geliyor" olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Festival kapsamında ayrıca 25 Aralık'ta Çiğdem Sezgin'in yönettiği 'Suna', 27 Aralık'ta Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği 'Bildiğin Gibi Değil' filmleri ekip katılımıyla gösterilecek. Dünya sineması seçkisinde ise 25 Aralık'ta Makedon yönetmen Georgi M. Unkovski'nin Makedon Türklerinin hikayesini anlatan ve 2025 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Dj Ahmet', 26 Aralık'ta İran sinemasının önemli isimlerinden Ali Asgari'nin 'İlahi Komedya' filmi izleyiciyle buluşacak."

Açıklamada, festivalin özel gösterimleri kapsamında "Bedri Rahmi Eyüpoğlu-Toprağın Sırrına Erenler", "Solma Çiçeğim-Ahmet Minguzzi" ve "İnadıyla Şampiyon" belgesellerinin de izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Festival kapsamında çocuk filmleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarının da düzenleneceği aktarılan açıklamada, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış töreniyle "Altın Taka Ödülleri"nin de sahiplerini bulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
title