Haberler

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Töre oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Töre oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Turgut Özakman'ın yazdığı "Töre" oyununun prömiyerini Haluk Ongan Sahnesi'nde yaptı. Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyun, yarın, 3, 8, 9 ve 10 Ekim'de aynı sahnede seyircilerle buluşacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Töre" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

Yeni sezonda, Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircisiyle buluştu.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.

Ceyhun Gen, Selin Poyraz, Göknur Paslı, Durulcan Yaman, Elif Kaplan, Pelin Beğendi Solak, Semiha Özcelep, Deha Beşyıldız, Beril Gülten Aktürk, Gülşah Canbakal ve Gizem Baş'ın rol aldığı oyunun prömiyeri yapıldı.

Dekor tasarımı Bekir Beğen, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait oyunun müziklerini ise Berkay Yiğitaslan hazırladı.

Tiyatroseverlerin ilgi gösterdiği oyun yarın, 3, 8, 9 ve 10 Ekim'de aynı sahnede sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu

20 yıl önce tek tek diktiler! Bugün görenler inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı

Süper Lig'in iki ünlü hakemi gözaltına alındı
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde

Hatay Milletvekili Çalışkan: 44. ayda insanlar hala konteynerlerde
Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu

Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

Fenomenlere büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi

Haberler.com'dan çağrı yaptı! Fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Atilla Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!