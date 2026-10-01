Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Töre oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yaptı

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Töre oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Devlet Tiyatrosu, Turgut Özakman'ın yazdığı "Töre" oyununun prömiyerini Haluk Ongan Sahnesi'nde yaptı. Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyun, yarın, 3, 8, 9 ve 10 Ekim'de aynı sahnede seyircilerle buluşacak.
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Töre" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.
Yeni sezonda, Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircisiyle buluştu.
Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.
Ceyhun Gen, Selin Poyraz, Göknur Paslı, Durulcan Yaman, Elif Kaplan, Pelin Beğendi Solak, Semiha Özcelep, Deha Beşyıldız, Beril Gülten Aktürk, Gülşah Canbakal ve Gizem Baş'ın rol aldığı oyunun prömiyeri yapıldı.
Dekor tasarımı Bekir Beğen, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait oyunun müziklerini ise Berkay Yiğitaslan hazırladı.
Tiyatroseverlerin ilgi gösterdiği oyun yarın, 3, 8, 9 ve 10 Ekim'de aynı sahnede sanatseverlerin beğenisine sunulacak.