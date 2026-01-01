Haberler

TDT "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeyi sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Lewis Carroll'un klasik eseri 'Alice Harikalar Diyarında' adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor. Oyun, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücünü vurguluyor. Performanslar 3, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, çevirisini Ekin Tunçay Turan'ın yaptığı ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun yarın 19.00'da, 3 Ocak'ta 14.00 ve 19.00'da, 6-7 Ocak'ta da 11.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in, Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 3 Ocak'ta "Oda Müziği", 7 Ocak'ta ise Türk sanat müziği konseri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor