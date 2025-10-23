Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Ağır Roman' Oyununu Sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Ağır Roman" adlı oyunu sahneleyecek.

Metin Kaçan'ın yazdığı, Zerrin Akdenizli'nin uyarladığı ve Hakan Örge'nin yönettiği oyunda, Kolera mahallesinde yaşayan insanların hayatları üzerinden, dayanışma, yozlaşma, aşk ve ihanet anlatılıyor.

Özlem Kaya, Recep Atasoy, Ömer Bertan, Osman Çiçek, Mustafa Akçin, Salih Salcan, Ozan Sargın ve Gülsüm Uçkan'ın da aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı oyunun dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini ise Ruken Bakır tasarladı.

Işık tasarımı Eser Dursun'a, koreografisi Özge Midilli'ye, müzikleri Emrah Can Yaylı'ya ait iki perdelik oyun bugün ve yarın saat 20.00'de, 25 Ekim Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi, 1 Kasım'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın akşam "Kirli Sepeti", 27 Ekim'de ise "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.