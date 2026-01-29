Haberler

Trabzon'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Güncelleme:
Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlere sunuldu. Konser, Hüseyin Şılbır yönetimindeki koronun performansıyla gerçekleşti ve ileri ki günlerde sergi, tiyatro gibi çeşitli sanat etkinlikleri de planlandığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneğince sanatseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Hüseyin Şılbır yönetimindeki koronun çeşitli şarkılar seslendirdiği ifade edildi.

Konser, sergi, tiyatro ve çeşitli sanat etkinliklerinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
