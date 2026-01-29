Trabzon'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneğince Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneğince sanatseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Hüseyin Şılbır yönetimindeki koronun çeşitli şarkılar seslendirdiği ifade edildi.

Konser, sergi, tiyatro ve çeşitli sanat etkinliklerinin devam edeceği kaydedildi.