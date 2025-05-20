Trabzon'da Ressam Abit Güner Anısına Resim Sergisi Açıldı

Trabzon'da Ressam Abit Güner Anısına Resim Sergisi Açıldı
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Trabzon'da, ressam Abit Güner'in anısına düzenlenen 'Tuvaldeki İzler' adlı yağlı boya resim sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Belediye başkanları, Güner'in isminin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da Ressam Abit Güner anısına "Tuvaldeki İzler" adlı yağlı boya resim sergisi açıldı.

Trabzon Sanatevi'nin organize ettiği sergide, Güner'in kadın öğrencilerinin yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat açısından zengin bir şehir olduğuna işaret etti.

Kentte belirlenecek uygun alanlarda Güner'in ismini yaşatacaklarını söyleyen Genç, "Abit hocamızın ismini Ortahisar Belediyemiz, Yomra Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz güzel bir mekanda ebedi olarak yaşatalım. Bu isimler kolay yetişmiyor. Ne mutlu buradakilere ki onun talebesi oldular. Onun mirası sizin sorumluluğunuzda, ismini yaşatmak da bizim sorumluluğumuzda. Onu da biz yaparız inşallah." ifadesini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Güner'in yağlı boya tablolarında akla gelen ilk isimlerden olduğunu belirterek, geride çok güzel eserler bıraktığını kaydetti.

Sergiyi koordine eden ve Güner'in öğrencisi Aysun Şahin ise kendisine öğrettikleri için Güner'e teşekkür etti.

Sergi, Güner'in resim yaparken dinlemekten hoşlandığı şarkılar eşliğinde, 23 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışa, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Sanatevi Yürütme Kurulu Başkanı Adnan Taç'ın yanı sıra Abit Güner'in oğlu Can Güner ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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