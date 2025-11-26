Trabzon'da Piyano Resitali Heyecanı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, piyano eğitmeni Burcu Kalkanoğlu'nun öğrencileri Özkan Ali Aydın ve Burak Koç sahne aldı.

Etkinlikte, klasik ve romantik dönem eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.