Trabzon'da araçların bakımını yaparak öğrendiklerini pratiğe döken meslek liseliler saha tecrübesi kazanıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Güvenli Seyahat İçin Temel Araç Kontrol" projesi kapsamında okulda aldıkları eğitimleri sahada uygulamaya geçiriyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Erol Çelik yönetiminde öğretmenler, elektrikli araçlar, otomotiv gövde, iş makineleri, otomotiv elektromekanik ve otomotiv boya bölümünden toplamda 724 öğrencinin derste öğrendiklerini sahada uygulayarak tecrübe kazanması için proje hazırladı.

Bu kapsamda öğrenciler, okulda öğrendiklerini öğretmenlerinin, servislerin ve diğer resmi araçların antifriz, fren lambası, silecek suyu, boya kalınlığı, yağ, lastik diş derinliği, far, sinyal, fren ve geri viteslerini kontrol ederek pratiğe döküyor.

Hazirana kadar sürecek projenin 42 okulda daha uygulanması hedefleniyor.

"Öğrencilerin mesleki tecrübeleri ve gelişimleri artacak"

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AA muhabirine, hayata geçirilen projenin önemine değindi.

Karakaş, projenin öğrencilerin trafik güvenliği bilincinin ve toplumsal sorumluluk duygularının geliştirilmesi açısından son derece kıymetli olduğuna işaret ederek, proje kapsamında öğrencilerin mesleki tecrübelerinin ve gelişimlerinin artacağını belirtti.

Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Çelik ise projenin okulun Değerler Eğitimi Kulübünün sosyal sorumluluk projesi adı altında hayata geçirildiğini anlattı.

Çelik, pilot olarak Ortahisar'daki okulları belirlediklerini dile getirerek, "Burada öncelikli olarak öğretmenlerimizin, servis araçlarının ve diğer resmi araçların güvenli seyahat öncesinde yağ, lastik, boya kalınlığı gibi temel bakımları yapılacak. Bu yolculuğu, ilimizde ve tüm Türkiye genelinde rol model olacak şekilde başlatmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Öğrencilerin aldıkları bilgi ve beceriyle sosyal sorumluluk duygusunun artacağı güzel çalışmaya imza atacağını ifade eden Çelik, "Amacımız, burada her şeyden önemlisi öğrencilerimizin bir toplumsal fayda şeklinde ortaya çıkan bilgi ve becerilerini bu şekilde ortaya koymak." dedi.

Çelik, okuldaki bütün öğrencilerin projede gruplar halinde yer alacağını belirterek, bu yılki eğitim öğretim sonuna kadar projeyi 42 okulda uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Haldız da hem araçların kontrollerini yaptıklarını hem de ortaokul son sınıf öğrencilerine okullarını tanıttıklarını söyledi.