Trabzon'da işitme engelli öğrenciler projelerini sergiledi

Trabzon'da işitme engelli öğrenciler, TÜBİTAK 4006 programı kapsamında hazırladıkları 9 projeyi sergiledi. 'Atıklarla Doğayı Besle' projesi ilgi çekti.

Trabzon'da işitme engelli öğrenciler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı" kapsamında kendilerine ait projeleri sergileme imkanı buldu.

Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu'ndaki sergide öğretmen ve öğrencilerin iş birliğinde hazırlanan 9 proje yer aldı.

Okulun 8. sınıf öğrencileri Ceren Kaplan ve Emrah Özer'in, öğretmenleri Canan Köksal Şişman gözetiminde hazırladıkları "Atıklarla Doğayı Besle" projesi davetlilerin ilgisini çekti.

Okul Müdürü Yılmaz Yardım, AA muhabirine, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte birbirinden güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Yılmaz, "İşitme engelli öğrenciler, öğretmenler rehberliğinde bilimsel yöntem teknikleri kullanarak, yaratıcılıklarını ön plana çıkarıp, üreterek ve ürettiklerini paylaşarak özgüvenlerini geliştirdiler. En büyük engel sevgisizliktir. Bizim çocuklarımız her şeyi başarabiliyorlar. İnşallah daha güzel işler yapacaklar." dedi.

Fuar, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar
