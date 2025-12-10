Trabzon'da 38 sanatçının hazırladığı 'Dostluk' adlı resim sergisi açıldı

Trabzon'da, Türk ve Gürcü 38 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Dostluk" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği'nin öncülüğünde hazırlanan resim sergisi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Şükran Üst, serginin açılışında, 38 sanatçının 8'inin Gürcistanlı olduğunu söyledi.

Sergide Gürcistan'dan 18 eserin yer aldığını dile getiren Üst, "Bizim sanatçılarımızla toplam 50 eser sergide yer alıyor. Hepsi birbirinden farklı ve güzel." ifadesini kullandı.

Üst, serginin temasının "dostluk" olduğunu vurgulayarak, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Biz de 'bir barış sergisi yapalım' dedik. İki ülkeden kardeşlik ve barış sergisi olarak birbirinden güzel tablolarla sanatseverlerle birlikte olacağız. " dedi.

Gürcistan'dan bir derneğin de destek verdiği sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.