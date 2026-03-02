Haberler

Trabzon'da "Dört Köşe Bir Hazine" sergisi açıldı

Trabzon'da 'Dört Köşe Bir Hazine' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 14 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan 'Dört Köşe Bir Hazine' sergisi, geleneksel bohça ve çeyiz sanatını yaşatmayı hedefliyor. Sergide 83 ürün sergileniyor.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce 14 yılda hazırlanan "Dört Köşe Bir Hazine" isimli bohça sergisinin açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, nakış örtüleri, gelinlik, damatlık, kına kıyafetleri ve mumluklardan oluşan 83 ürün yer aldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, yaptığı konuşmada, geleneksel bohça ve çeyiz sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Çeyizin, emeğin estetikle buluştuğu bir hafıza olduğuna işaret eden Karabina, "Her oya, her dantel, her işlemeli bohça, bir annenin duasını, bir genç kızın umudunu ve bir milletin zarafet anlayışını taşır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerinden güç alan, değerleriyle barışık, estetik duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karabina, "Bizler de Olgunlaşma Enstitüleri olarak bu vizyon doğrultusunda geleneği sadece muhafaza eden değil, onu çağın estetik diliyle yeniden yorumlayan bir anlayışı temsil ediyoruz." diye konuştu.

El sanatları teknoloji alan şefi Yüksel Kalyoncu da hazırlıkları 14 yıl önce başlayan sergide replika çalışmaların da yer aldığını belirtti.

Vali Tahir Şahin'in eşi Cansel Şahin ve davetliler, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 7 Mart'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma